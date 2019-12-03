Необычный суд в Кораблине: истица потребовала перезахоронить мужа покойной сестры

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-03T14:57:44+03:00

Она похоронила родственницу рядом с первым супругом, затем там же обрел покой второй, но без ее ведома

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В городе Кораблино завершилась необычная судебная тяжба. Местная жительница потребовала перезахоронить супруга умершей сестры и восстановить ее надгробие.

Истица похоронила близкую родственницу в 2002 году рядом с первым мужем, установила ей индивидуальный памятник и обнесла могилы оградкой. На момент своей кончины женщина была замужем уже за другим человеком, который в 2017-м тоже отправился на тот свет.

Тогдашняя сожительница, не спросив истицу, решила похоронить вдовца вместе с покойной супругой, снесла прежний памятник и установила новый – общий, привела могилу в порядок, застелила искусственным газоном.

Суд посчитал, что ответчица права истицы не нарушила, и отказал в удовлетворении заявленных требований. Решение пока в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU