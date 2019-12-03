На улице Интернациональной в Рязани под машину попал 8-летний ребенок
Наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе. Мальчик шел на красный
Фото: УМВД по Рязанской области.
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2 декабря около 13.20 на улице Интернациональной в Рязани под машину попал 8-летний ребенок. Наезд на регулируемом пешеходном переходе у дома 5а совершила 41-летняя жительница города на Mitsubishi Lancer.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, мальчик вышел на проезжую часть, не дождавшись, пока загорится зеленый. С травмами он оставлен в больницу.
Всего за сутки в 5 ДТП пострадали 5 человек. На дорогах региона автоинспекторы остановили троих водителей в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU