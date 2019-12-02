Экс-игрок московского «Спартака» Самедов сыграл матч в Рыбновской школе-интернате

СЕГОДНЯ 19:06 2019-12-02T20:06:23+03:00

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В понедельник, 2 декабря, Рыбновскую школу-интернат посетил футболист московского «Спартака», бывший игрок сборной России Александр Самедов.

После экскурсии по школе в спортзале прошел футбольный матч. Затем футболист ответил на вопросы мальчишек и подарил каждому по мячу с автографом. Для девочек в этот день салон красоты «Салонъ на Соборной» провел мастер-класс по укладке и прическе волос.

- Для меня такие встречи важны, - прокомментировал издательству «Пресса» приезд в школу-интернат Самедов. – Приятно видеть азарт в глазах детей и настрой на победу. Воспитанники Рыбновской школы-интерната увлекаются футболом, многие выпускники связали свою жизнь с профессиональным спортом. Интересно, что среди воспитанников школы футболом увлекаются и девочки. Желаю всем ребятам никогда не расставаться со спортом и всегда идти к намеченной цели.

ИСТОЧНИК KP.RU