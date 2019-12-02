На вторник в Рязанской области прогнозируют снег
Осадки небольшие, местами умеренные. Температура – не теплее -1
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Опубликован прогноз рязанского Гидрометцентра на 3 декабря. Согласно ему, во вторник в большинстве районов выпадет снег: ночью небольшой, днем также небольшой, местами умеренный.
Температура воздуха составит -8…-3 градуса ночью и -6…-1 градус днем. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер от умеренного до сильного, 6-11 м/с. Интересно, что декабрь в Рязанской области вообще лидирует среди месяцев по средней скорости ветра.
ИСТОЧНИК KP.RU