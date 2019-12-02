Лжесотрудник банка обманул рязанца на 300 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-02T15:12:54+03:00

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Житель Скопина лишился 307 тыс. рублей, доверившись мошеннику. Неизвестный по телефону представился сотрудником банка и выведал у 50-летнего рабочего данные его карты.

Легенда была незамысловата. Мужчина услышал тревожную новость о том, что кто-то пытается снять деньги с его счета, поэтому якобы для защиты сбережений нужно выполнить некоторые указания.

Проверить звонившего скопинец не удосужился, пошел у него на поводу и вскоре увидел, что все его деньги пропали. Как сообщает пресс-служба УМВД, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступника ищут.

Кроме того, полиция дала ряд советов, как не попасться на удочку аферистам.

ИСТОЧНИК KP.RU