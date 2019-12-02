В ДТП на путепроводе в Рязани пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-02T09:05:23+03:00

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Вечером 1 декабря в Рязани на путепроводе через железную дорогу у перекрестка улиц Спортивная и Есенина столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе областного УГИБДД УМВД.

По предварительной информации, пьяный 45-летний горожанин за рулем Jeep Grand Cherokee врезался во встречный ВАЗ-2114. Отечественная легковушка, отскочив от внедорожника, влетела в отбойник и в попутную «Ниву».

Четырнадцатой и «Нивой» управляли мужчины соответственно 24 и 33 лет. Они, 51-летний пассажир автомобиля ВАЗ, а также предполагаемый виновник аварии доставлены в больницу.

Фото: vk.com/voditelrzn62

ИСТОЧНИК KP.RU