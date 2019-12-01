Под Рязанью умер пожилой участник соревнований по спортивному ориентированию

СЕГОДНЯ 20:36 2019-12-01T20:36:20+03:00

Это произошло в первый день зимы. Признаков насильственной смерти не обнаружено

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1 декабря в лесу у поселка Варские, что под Рязанью, во время соревнований по спортивному ориентированию «Введенские старты» скончался один из участников. Мужчине было 69. Областной СУ СКР, как сообщили в ведомстве, проводит проверку по факту его гибели.

ТАСС со ссылкой на организаторов чемпионата и первенства (оба имеют статус региональных) уточняет, что умерший занимался спортивным ориентированием несколько десятков лет.

Точную причину смерти экспертам еще предстоит установить, но признаков ее насильственного характера пока обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU