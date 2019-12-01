В понедельник в Рязанской области выше нуля температура не поднимется
Опубликован прогноз для Рязанской области на 2 декабря. После выходных, когда температура поднималась выше нулевой отметки, погода возвращается к климатической норме: в понедельник -9…-4 градуса ночью и -6…-1 днем.
Ветер западный, юго-западный, причем довольно сильный - 7-12 м/с. На дорогах местами гололедица.
Ни снега, ни дождя на большей части территории региона не ожидается. Примечательно, что только-только минувший ноябрь мог стать рекордно сухим за всю историю метеонаблюдений. До 30 ноября в Рязани выпало всего 4 мм осадков при минимуме в 6 мм, однако последний день осени все изменил – за один день выпало сразу 7 мм.
ИСТОЧНИК KP.RU