2019-12-01T16:03:32+03:00
Общество

В понедельник в Рязанской области выше нуля температура не поднимется

После выходных с их аномальным теплом погода вернется к климатической норме
Антон КОНОВАЛОВ
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Опубликован прогноз для Рязанской области на 2 декабря. После выходных, когда температура поднималась выше нулевой отметки, погода возвращается к климатической норме: в понедельник -9…-4 градуса ночью и -6…-1 днем.

Ветер западный, юго-западный, причем довольно сильный - 7-12 м/с. На дорогах местами гололедица.

Ни снега, ни дождя на большей части территории региона не ожидается. Примечательно, что только-только минувший ноябрь мог стать рекордно сухим за всю историю метеонаблюдений. До 30 ноября в Рязани выпало всего 4 мм осадков при минимуме в 6 мм, однако последний день осени все изменил – за один день выпало сразу 7 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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