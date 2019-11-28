В Рязани разыграли нападение на кинотеатр со стрельбой и поножовщиной

СЕГОДНЯ 18:06 2019-11-28T18:11:40+03:00

В учении поучаствовали представители всех силовых структур, медики и органы исполнительной власти

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27 ноября силовики устроили масштабное учение в ТЦ «Барс на Московском». По сценарию группа людей с ножами напала на посетителей кинотеатра «Кинолюкс». Когда уцелевшие и раненые люди начали спешно покидать здание, подключились пособники террористов, засевшие в припаркованной снаружи легковушке: открыли стрельбу и стали давить ни в чем не повинных граждан.

Фото: УФСБ по Рязанской области.

Фото: УФСБ по Рязанской области.

Что предприняли правоохранительные органы? Сотрудники Росгвардии на служебной машине протаранили и обездвижили автомобиль террористов. Те смогли забежать в склад на цокольном этаже и захватили в заложники местных работников. Здание было оцеплено, но переговоры не удались, поэтому спецподразделение пошло на штурм, нейтрализовало преступников и освободило заложников.

Фото: УФСБ по Рязанской области.

Фото: УФСБ по Рязанской области.

- Затем осуществлена ликвидация очага загорания и разминирование объекта. Пострадавшим оказана медицинская помощь и организована доставка в лечебные учреждения, - сообщили в УФСБ по Рязанской области.

К организованному оперативным штабом учению помимо уже названных структур привлекались областные МВД, в том числе линейный отдел на транспорте, МЧС, ФСО, ФСИН, Следственный комитет, Рязанский гарнизон. Помогали силовикам региональное правительство, городская администрация и коллектив торгового центра.

Фото: УФСБ по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU