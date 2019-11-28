На предновогоднем фестивале спорта и музыки в Рязани выступит ST

СЕГОДНЯ 16:56 2019-11-28T16:59:32+03:00

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В сообществе «Рязань – Новогодняя столица 2020» объявили хэдлайнера предновогоднего фестиваля спорта и музыки, который пройдет 14 декабря на площади Ленина. Это будет известный рэпер ST. Помимо него музыкальную составляющую обеспечат DJ Rich, DJ Chell, а также рязанские группы Mexican Airlines и Of titans and men.

Изюминкой и главным событийным наполнением станут состязания сноубордистов международного уровня в джиббинге – трюках с использованием искусственных конструкций и элементов городской среды.

Старт фестивалю дадут в 14.00. Музыкальная часть начнется в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU