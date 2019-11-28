Рязанских водителей предупредили о гололеде

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-28T10:07:12+03:00

Обильных осадков пока нет, но условия на дороге уже ухудшились

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Утром в четверг, 28 ноября, Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, до конца суток на дорогах области местами будет гололед.

По предварительному прогнозу метеорологов 29 число, в ночь на пятницу ожидается -5…0°С. При этом небольшие осадки и гололедица. Порывы юго-восточного ветра будут доходить до 15 м/с, а температура воздуха днем по области поднимется уже до -2…+3ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU