2019-11-27T19:35:56+03:00
Происшествия

В Касимовском суде рассмотрено уголовное дело о шпионской технике

Контролировали факт продажи портативного видеорегистратора сотрудники ФСБ
Антон ВОХЕЧ
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Житель Касимова попал под суд за то, что предложил своему знакомому купить у него портативный видеорегистратор, предназначенный для негласного визуального наблюдения и документирования. Лицензии не право продажи подобных шпионских штучек у касмовца не было.

Купля-продажа за 2000 рублей проводилась уже под контролем сотрудников ФСБ. Сам факт был ими зафиксирован. Сразу после передачи устройства противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором Касимовского районного суда житель районного города признан виновным, он получил 1 год 5 месяцев лишения свободы. Но пресс-служба областной прокуратуры подчеркивает, что на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательно назначено наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На касимовском любителе шпионских игрушек уже «висел» еще один приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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