РНПК добилась нового успеха на престижном Всероссийском конкурсе
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») одержало очередную победу, на этот раз на Всероссийском конкурсе качества «100 лучших товаров России-2019». Автомобильный бензин АИ-95-К5 «Евро 6» получил сразу три награды. Продукция рязанских нефтепереработчиков стала лауреатом с включением в общероссийский каталог, попала в «Золотую сотню» товаров России и признана «Новинкой года». Заслуженные награды вручили 20 ноября на областной научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню качества и Европейской неделе качества.
Рязанская нефтеперерабатывающая компания стала третьим заводом, освоившим выпуск нового топливаФото: Павел АВЕРИН
КАЧЕСТВЕННАЯ НОВИНКА
Заметим, что это очередной успех АО «РНПК». Компания является многократным победителем Программы «100 лучших товаров России». Начиная с 1998 года продукция завода входит в списки итоговых каталогов конкурса с присуждением знака качества.
Бензин АИ-95-К5 «Евро 6» появился в производственной линейке АО «РНПК» в 2019 году. Рецептуру и технологию, в которой используются высококачественные компоненты, разработали специалисты Корпоративного научного комплекса и целого ряда НПЗ «Роснефти». Это позволило сократить до 40% содержание веществ, которые при сгорании оказывают существенное влияние на окружающую среду. В новом топливе – значительно меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что значительно снижает токсичность выхлопных газов. При этом бензин «Евро 6» имеет отличные эксплуатационные характеристики – он позволяет уменьшить количество отложений на впускных клапанах и камере сгорания двигателя более чем на 12%. Рязанский покупатель сумел это оценить уже в мае текущего года.
СТРАТЕГИЯ «РОСНЕФТЬ-2022»
Организовать производство нового автомобильного бензина в Рязани удалось благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования. Этот процесс стал одним из элементов развития компании – Стратегия «Роснефть 2022», – ключевым направлением которой является обеспечение технологического лидерства во всех аспектах деятельности.
– Курс на модернизацию производства, который определен в рамках плана развития предприятия и реализуется уже сегодня, позволяет нам не стоять на месте и выпускать новое топливо, – подчеркнул главный технолог АО «РНПК» Юрий Гордеев. – Высокие эксплуатационные характеристики бензина «Евро 6» были подтверждены заключением Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти.
Подчеркнем, что научные эксперты по результатам квалификационных и стендовых испытаний рекомендовали к производству и применению в автомобильной технике бензины «Евро 6». Рязанская нефтеперерабатывающая компания стала третьим заводом, освоившим выпуск нового топлива.
– Очень приятно, что результат нашего совместного труда удовлетворяет современные запросы автолюбителей и получил высокую оценку у конкурсного жюри, – резюмировал Юрий Гордеев.
Юрий Гордеев рассказал о секретах успеха.Фото: Павел АВЕРИН
Главный технолог АО «РНПК» высказал еще один немаловажный тезис о том, что при появлении выпуска бензина, который уже соответствует европейскому уровню качества, а вопрос насыщения российского рынка не будет стоять, экспорт «Евро 6» будет реальностью буквально завтрашнего дня.
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НАША СПРАВКА
Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» проводится с 1998 года Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Цель проекта – мотивировать предприятия к повышению конкурентоспособности реального сектора российской экономики, импортозамещению и наполнению внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.
ИСТОЧНИК KP.RU