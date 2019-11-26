РНПК добилась нового успеха на престижном Всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 17:06 2019-11-26T17:06:26+03:00

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АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») одержало очередную победу, на этот раз на Всероссийском конкурсе качества «100 лучших товаров России-2019». Автомобильный бензин АИ-95-К5 «Евро 6» получил сразу три награды. Продукция рязанских нефтепереработчиков стала лауреатом с включением в общероссийский каталог, попала в «Золотую сотню» товаров России и признана «Новинкой года». Заслуженные награды вручили 20 ноября на областной научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню качества и Европейской неделе качества.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания стала третьим заводом, освоившим выпуск нового топливаФото: Павел АВЕРИН

КАЧЕСТВЕННАЯ НОВИНКА

Заметим, что это очередной успех АО «РНПК». Компания является многократным победителем Программы «100 лучших товаров России». Начиная с 1998 года продукция завода входит в списки итоговых каталогов конкурса с присуждением знака качества.

Бензин АИ-95-К5 «Евро 6» появился в производственной линейке АО «РНПК» в 2019 году. Рецептуру и технологию, в которой используются высококачественные компоненты, разработали специалисты Корпоративного научного комплекса и целого ряда НПЗ «Роснефти». Это позволило сократить до 40% содержание веществ, которые при сгорании оказывают существенное влияние на окружающую среду. В новом топливе – значительно меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что значительно снижает токсичность выхлопных газов. При этом бензин «Евро 6» имеет отличные эксплуатационные характеристики – он позволяет уменьшить количество отложений на впускных клапанах и камере сгорания двигателя более чем на 12%. Рязанский покупатель сумел это оценить уже в мае текущего года.

СТРАТЕГИЯ «РОСНЕФТЬ-2022»

Организовать производство нового автомобильного бензина в Рязани удалось благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования. Этот процесс стал одним из элементов развития компании – Стратегия «Роснефть 2022», – ключевым направлением которой является обеспечение технологического лидерства во всех аспектах деятельности.

– Курс на модернизацию производства, который определен в рамках плана развития предприятия и реализуется уже сегодня, позволяет нам не стоять на месте и выпускать новое топливо, – подчеркнул главный технолог АО «РНПК» Юрий Гордеев. – Высокие эксплуатационные характеристики бензина «Евро 6» были подтверждены заключением Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти.

Подчеркнем, что научные эксперты по результатам квалификационных и стендовых испытаний рекомендовали к производству и применению в автомобильной технике бензины «Евро 6». Рязанская нефтеперерабатывающая компания стала третьим заводом, освоившим выпуск нового топлива.

– Очень приятно, что результат нашего совместного труда удовлетворяет современные запросы автолюбителей и получил высокую оценку у конкурсного жюри, – резюмировал Юрий Гордеев.

Юрий Гордеев рассказал о секретах успеха.Фото: Павел АВЕРИН

Главный технолог АО «РНПК» высказал еще один немаловажный тезис о том, что при появлении выпуска бензина, который уже соответствует европейскому уровню качества, а вопрос насыщения российского рынка не будет стоять, экспорт «Евро 6» будет реальностью буквально завтрашнего дня.

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НАША СПРАВКА

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» проводится с 1998 года Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Цель проекта – мотивировать предприятия к повышению конкурентоспособности реального сектора российской экономики, импортозамещению и наполнению внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU