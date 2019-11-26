2019-11-26T13:35:16+03:00
Общество

Рязанцы смогли познакомиться с таджикской культурой

Гостей встречали импровизированным восточным базаром, развлекали песнями и танцами, угощали пловом
Михаил ФИЛЬЧАК
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Фото организаторов мероприятия.Фото организаторов мероприятия.
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РРОО «Рязанский областной таджикский центр “Самани”» собрал 23 ноября семьи соотечественников и всех, кто не равнодушен к древней культуре среднеазиатской республики, в КДЦ «Октябрь».

Гостей встречали импровизированным восточным базаром. Здесь были представлены национальные халаты, головные уборы, украшения, посуда. Праздник был приурочен ко Дню таджикского флага. Гостями стали студенты, курсанты, члены общественных организаций…

- Проведение подобных мероприятий дает возможность для ознакомления с таджикской культурой, историей и способствует укреплению дружеских отношений для народов, проживающих на территории Рязанской области, - сказал в интервью журналистам Ибрагим Ахметов, пресс-секретарь представительства министерства труда и миграции Республики Таджикистан в РФ.

Таджики – необыкновенный народ с огромной историей, сумевший сохранить национальную культуру с ее обычаями и красочными обрядами. Собравшиеся в КДЦ «Октябрь» услышали удивительные песни в исполнении таджикских вокалистов, увидели завораживающие танцы, свадебный обряд, поединок таджикской борьбы гуштингири, совершили маленькое путешествие в солнечный Таджикистан. Кроме того, все гости смогли отведать наивкуснейшего плова.

- Наша культура многих заинтересовала. Такой праздник – это возможность для всех нас встретиться вместе, пообщаться и приятно провести время, – отметил председатель РРОО «Рязанский областной таджикский центр “Самани”» Хасан Шамсиев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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