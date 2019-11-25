На М5 под Рязанью кроссовер на полном ходу сбил пешехода

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-25T14:12:56+03:00

Удар был очень сильным: женщина погибла, а автомобиль получил серьезные механические повреждения

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24 ноября в Рыбновском районе 49-летняя женщина попала под колеса Mitsubishi Outlander, которым управлял 66-летний житель Москвы. Как сообщает областное УМВД с оговоркой «по предварительным данным», на 171 километре М-5 «Урал» она переходила трассу вне пешеходного перехода.

Уточняется, что инцидент случился в 18.10. Судя по фотографиям с места ДТП, удар был очень сильным: женщина погибла, а автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Всего за пятницу и выходные в 12 авариях 5 человек погибли и 17 пострадали. Автоинспекторы выявили более 10 тысяч нарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU