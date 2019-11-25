2019-11-25T14:00:39+03:00
Общество

При проверке капремонта систем ХВС в Рязани вскрылись халтура и экономия

На каждом из объектов, где жилинспекция выявила нарушения, подрядчиком выступает одна и та же организация
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 18 по 22 ноября жилинспекция нашла нарушения при проведении капитального ремонта еще восьми домов. Каждое из них - на объектах печально известного, но остающегося при этом главным подрядчиком фонда, МП «РСУ №1».

Работая с ХВС на улице Пушкина, 48, организация неправильно установила вентили в техподполье, не заменила отдельные участки трубопроводов и ввод в дом, оставив траншею раскрытой и залитой водой. Установка общедомового счетчика ХВС в нарушение законодательства, как выяснилось, и вовсе не включена в смету.

Об окончании работ на Старореченской, 17 «РСУ №1» отрапортовало еще 1 августа. Сейчас мы узнаем, что подрядчик попросту наплевал на замену коммуникаций ХВС под 1-м подъездом и там же не поставил новые стояки.

У стояков на Пушкина, 54 оказался заужен диаметр. Кроме того, трубы ХВС в квартирах рабочие не стали крепить к стенам, хотя должны были.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всех подозреваемых в убийстве бизнесмена Алексея Громова взяли под стражу
В Михайловском районе при очистке транспортерной ленты погибла сотрудница предприятия
«Красивейшим деревянным домом» Рязани может заняться фонд Варламова
В Рязани человек в одежде священника нагло припарковался на тротуаре
Подозреваемого в убийстве ветерана в Рязани оставили под стражей
Выселяемые из рязанского военгородка люди пригрозили митингом на трассе «Каспий»
На М5 под Рязанью кроссовер на полном ходу сбил пешехода
Экс-прокурор, отправленный рязанским судом в колонию, не признал свою вину
На улице Октябрьской в Рязани произошло смертельное ДТП
На рязанских дорогах погибли еще 13 детей
В Новомичуринске пьяные парни вступились за девушку и забили мужчину до смерти
В центре Рязани можно будет бесплатно пройти скрининговое обследование
Пьяный рязанец устроил дебош в банке
После обследования ко Дню матери к онкологам отправили 7 рязанок
Рязанец через суд заставил ТСЖ обустроить контейнерную площадку
На Лазаревском кладбище построили и освятили домовый храм
В Приокском рязанец на легковушке на скорости протаранил дерево
На свой страх и риск. Рязанцы массово катаются на коньках по льду Ласковского озера
Газовщики рассказали, как рязанцы могут отсрочить платежи за поставку газа
Дочь подозреваемого в убийстве Алексея Громова вступилась за отца
Рязанка преобразилась в программе «Рогов в городе»
В Рязани автомобиль Mercedes вылетел на тротуар
Школу №69 в Рязани на неделю закрыли на карантин
Спасатели достали из озера Развань тело погибшего рязанца
На месте возведения нового облсуда в Рязани случился пожар