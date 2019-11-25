При проверке капремонта систем ХВС в Рязани вскрылись халтура и экономия

СЕГОДНЯ 13:16 2019-11-25T14:00:39+03:00

На каждом из объектов, где жилинспекция выявила нарушения, подрядчиком выступает одна и та же организация

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С 18 по 22 ноября жилинспекция нашла нарушения при проведении капитального ремонта еще восьми домов. Каждое из них - на объектах печально известного, но остающегося при этом главным подрядчиком фонда, МП «РСУ №1».

Работая с ХВС на улице Пушкина, 48, организация неправильно установила вентили в техподполье, не заменила отдельные участки трубопроводов и ввод в дом, оставив траншею раскрытой и залитой водой. Установка общедомового счетчика ХВС в нарушение законодательства, как выяснилось, и вовсе не включена в смету.

Об окончании работ на Старореченской, 17 «РСУ №1» отрапортовало еще 1 августа. Сейчас мы узнаем, что подрядчик попросту наплевал на замену коммуникаций ХВС под 1-м подъездом и там же не поставил новые стояки.

У стояков на Пушкина, 54 оказался заужен диаметр. Кроме того, трубы ХВС в квартирах рабочие не стали крепить к стенам, хотя должны были.

ИСТОЧНИК KP.RU