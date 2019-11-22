Рязанцев приглашают пройти бесплатный скрининг и получить консультации

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-22T16:45:28+03:00

Специалисты будут несколько дней работать на выставке «Здоровье. Красота. Стиль»

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На протяжении нескольких дней, 26-29 ноября, в Рязани в выставочном центре «Ока» состоится выставка «Здоровье. Красота. Стиль». Там будут работать сотрудники центра медицинской профилактики регионального минздрава и центра здоровья Областной клинической больницы.

На мобильной площадке с 10.00 до 17.00 всем желающим предложат пройти скрининговое обследование функционального состояния организма. Там же специалисты проконсультируют посетителей выставки на тему здорового образа жизни, расскажут о методах самоконтроля.

ИСТОЧНИК KP.RU