2019-11-22T13:41:06+03:00
Общество

Чиновники объяснили снижение зарплат рязанских кондукторов

Это результат перехода на условия УРТ, с которым объединили «Автоколонну 1310»
Антон КОНОВАЛОВ
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Андрей Михно.Андрей Михно.Фото: Сергей ЛАЗУТИН
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22 ноября начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно выступил перед городскими депутатами с докладом о МУП «УРТ». Среди прочего он прокомментировал информацию о снижении зарплат кондукторов.

Зарабатывать стали меньше бывшие сотрудники МУП «Рязанская автоколонна 1310», которую присоединили к УРТ. Одна из них на видео показала ведомости, согласно которым в сентябре 2017-го получила почти 32 тыс. руб. за 260 часов отработки, а в сентябре 2019 – чуть больше 12 тыс. руб., отработав 202 часа.

Кондуктор рязанской автоколонны после перехода в УРТ.

Михно заявил, что это – единичный случай, который произошел из-за бухгалтерской ошибки: женщине не начислили 32% доплат. Однако даже с учетом этого получилось бы 16 тыс.

По словам чиновника, таков эффект перехода на условия УРТ, где зарплата кондуктора зависит от числа перевезенных пассажиров (для непопулярных, но социально значимых маршрутов предусмотрена доплата):

- На сегодняшний день средняя зарплата кондуктора троллейбуса 19309 руб., кондуктора автобуса 18395 руб., - привел статистику прямиком из бухгалтерии Михно, - Зарплата в «Автоколонне 1310» действительно была больше, но там все зависело от времени нахождения на работе. В УРТ давно поняли, что эта система не ведет к финансовому оздоровлению предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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