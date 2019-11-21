2019-11-21T17:02:38+03:00
Общество

Снега не будет: рязанские синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Мороз с солнцем обосновались основательно
Мария БЛИНОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА.Фото: Евгения ГУСЕВА.
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 22 ноября.

В пятницу ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, южный, умеренный.

Температура воздуха по области ночью составит -14...-9°С, днем он прогреется до -7…-2°C.

По предварительному прогнозу метеорологов на 23 число, в субботу мороз будет примерно таким же, сохранится и солнечная погода. Осадков по-прежнему не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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