Леса на западе Рязанской области станут памятником природы

СЕГОДНЯ 17:54 2019-11-20T17:59:32+03:00

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Памятник природы областного значения под названием «Зеленчуковые широколиственные леса» создадут на западе Рязанской области. Это более 1500 гектаров в Рыбновском и Захаровском районах (Больше-Коровинское участковое лесничество).

Согласно федеральному закону, памятники природы – это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы. В границах этих особо охраняемых природных территорий запрещена «деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности».

В данному случае проект постановления регионального правительства не устанавливает, какие виды деятельности допускаются, а какие – нет. Документом лишь утверждаются границы объекта.

Ярко красным обозначены границы памятника природы, цифрами того же цвета - номера кластеров.

ИСТОЧНИК KP.RU