СК: сотрудник рязанской колонии продавал заключенным телефоны
В Рязани возбудили уголовное дело против сотрудника исправительной колонии, который подозревается в превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, он проносил на режимный объект сотовые телефоны и продавал их заключенным.
Если исходить из материалов дела, проворачивать свои делишки «контрабандисту в погонах» удавалось с декабря 2018-го по май 2019 года, пока о них не стало известно отделу собственной безопасности УФСИН и местному управление ФСБ.
Следователь будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU