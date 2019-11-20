2019-11-20T13:06:58+03:00
Происшествия

СК: сотрудник рязанской колонии продавал заключенным телефоны

Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий»
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани возбудили уголовное дело против сотрудника исправительной колонии, который подозревается в превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, он проносил на режимный объект сотовые телефоны и продавал их заключенным.

Если исходить из материалов дела, проворачивать свои делишки «контрабандисту в погонах» удавалось с декабря 2018-го по май 2019 года, пока о них не стало известно отделу собственной безопасности УФСИН и местному управление ФСБ.

Следователь будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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