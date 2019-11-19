Первое свиданье зима назначила рязанцам на вечер среды

19 Нояб. 17:45 2019-11-19T17:51:36+03:00

Несмотря на морозец, до настоящей зимы еще далеко. Фото: Архив "КП".

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Региональное управление МЧС России опубликовало прогноз синоптиков рязанского Гидрометцентра на 20 ноября.

В среду будет облачно, с прояснениями. Ночью небольшие осадки пройдут лишь местами, днем их не будет вовсе. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью и днем одинакова: -3...+2°С. Однако к вечеру столбики термометров двинутся вниз и достигнут -7…-5°C.

По предварительному прогнозу метеорологов на 21 число, в ночь четверг по области будет уже -9…-4°С, днем -4…-1ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU