МЧС объявило метеопредупреждение из-за тумана
Вечером понедельника, 18 ноября, на Рязанскую область опустится туман с видимостью 200-500 метров. Метеопредупреждение такого содержания выпустило региональное ГУ МЧС. Ссылаясь на данные филиала Росгидромета, нам сообщают, что туман сохранится до утра вторника.
Из-за снижения видимости усложнится дорожная обстановка: могут возникнуть затруднения движения транспорта, увеличится вероятность ДТП. Спасатели рекомендуют быть предельно внимательными как водителям, так и пешеходам. Автомобилистов призывают снизить скорость движения, отказаться от лишних перестроений и обгонов.
Астматикам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время тумана предлагают ограничить пребывание на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU