МЧС объявило метеопредупреждение из-за тумана

18 Нояб. 19:40 2019-11-18T19:40:04+03:00

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Вечером понедельника, 18 ноября, на Рязанскую область опустится туман с видимостью 200-500 метров. Метеопредупреждение такого содержания выпустило региональное ГУ МЧС. Ссылаясь на данные филиала Росгидромета, нам сообщают, что туман сохранится до утра вторника.

Из-за снижения видимости усложнится дорожная обстановка: могут возникнуть затруднения движения транспорта, увеличится вероятность ДТП. Спасатели рекомендуют быть предельно внимательными как водителям, так и пешеходам. Автомобилистов призывают снизить скорость движения, отказаться от лишних перестроений и обгонов.

Астматикам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время тумана предлагают ограничить пребывание на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU