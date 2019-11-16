Рязанское воздушно-десантное училище отметило 101 год со дня основания
Рязанские пехотные курсы, на базе которых позднее появилось единственное на весь мир училище «крылатой пехоты», открылись 13 ноября 1918 года. В прошлом году в Рязани прошло празднование 100-летия учебного заведения. В выходные на этой неделе десантники отмечают 101 год училища.
Поздравления поступают от коллег, общественных организаций военно-патриотической направленности и должностных лиц. В самом училище были награждены отличившиеся офицеры и курсанты.
За время своей работы Рязанское воздушно-десантное училище подготовило более 52 тысяч офицеров, 135 из которых получили звание Героя. 142 выпускника училища носят сейчас генеральские звания.
ИСТОЧНИК KP.RU