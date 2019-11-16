2019-11-16T17:52:50+03:00
Общество

Рязанское воздушно-десантное училище отметило 101 год со дня основания

Военное учебное заведение выпустило за это время более 52 тысяч офицеров и 142 генерала
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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В различных зрелищных мероприятиях в Рязани курсанты-десантники часто принимают участиеВ различных зрелищных мероприятиях в Рязани курсанты-десантники часто принимают участиеФото: Владимир ФРОЛОВ
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Рязанские пехотные курсы, на базе которых позднее появилось единственное на весь мир училище «крылатой пехоты», открылись 13 ноября 1918 года. В прошлом году в Рязани прошло празднование 100-летия учебного заведения. В выходные на этой неделе десантники отмечают 101 год училища.

Поздравления поступают от коллег, общественных организаций военно-патриотической направленности и должностных лиц. В самом училище были награждены отличившиеся офицеры и курсанты.

За время своей работы Рязанское воздушно-десантное училище подготовило более 52 тысяч офицеров, 135 из которых получили звание Героя. 142 выпускника училища носят сейчас генеральские звания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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