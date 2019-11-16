Ветер в Рязанской области продолжит дуть с юго-запада
Рязанский центр гидрометеорологии составил прогноз погоды на воскресенье. Его опубликовало на своем интернет-сайте управление МЧС по Рязанской области.
17 ноября ожидается облачная погода, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от -3 до +2°С, а днем от +1 до +6ºС.
Естественный радиационный фон по области – 0,12-0,15 мкЗв/час. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, экологическая обстановка – устойчивая, состояние геомагнитного поля – очень спокойное, интегральная солнечная активность – низкая.
ИСТОЧНИК KP.RU