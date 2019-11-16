2019-11-16T16:22:49+03:00
Общество

Ветер в Рязанской области продолжит дуть с юго-запада

Прогноз погоды на воскресенье, 17 ноября: будет облачно, с прояснениями
Сергей ЮРЧЕНКО
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Погода несколько теплее, чем обычно в середине ноября, снег еще не выпалПогода несколько теплее, чем обычно в середине ноября, снег еще не выпалФото: Владимир ФРОЛОВ
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Рязанский центр гидрометеорологии составил прогноз погоды на воскресенье. Его опубликовало на своем интернет-сайте управление МЧС по Рязанской области.

17 ноября ожидается облачная погода, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от -3 до +2°С, а днем от +1 до +6ºС.

Естественный радиационный фон по области – 0,12-0,15 мкЗв/час. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, экологическая обстановка – устойчивая, состояние геомагнитного поля – очень спокойное, интегральная солнечная активность – низкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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