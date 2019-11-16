2019-11-16T16:23:26+03:00
Общество

Главу администрации Рязани спросили, зачем перенесут памятник Ленину

Встреча жителей Московского района с сити-менеджером прошла в ДК «Приокский» на улице Октябрьской
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сквер перед ДК «Приокский» – идеальное место для размещения монументовСквер перед ДК «Приокский» – идеальное место для размещения монументовФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

– Мы ведь знаем, что памятник Ленину вы перенесете в поселок Приокский, он будет стоять напротив этого дворца культуры. Зачем? – спросили главу администрации Рязани Елену Сорокину на встрече с жителями Московского района, которая прошла утром 16 ноября в ДК «Приокский» на улице Октябрьской.

– У нас не было таких планов, – удивилась сити-менеджер.

Видимо, за решение администрации жителями было принято высказанное одним из экспертов предположение, что памятник Молодцову, стоящий на пересечении улиц Октябрьской и Маркса, можно было бы передвинуть, а на его место установить монумент Ленина.

Встречи руководства Рязани с жителями проводятся для сбора мнений о будущем города – это нужно, чтобы составить стратегический план развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При падении беспилотника под Рязанью никто не пострадал
Ветер в Рязанской области продолжит дуть с юго-запада
В Рязани проходит фестиваль «Свидания на Театральной»
Для рязанских властей организовали экскурсию по дорогам в школы
Рязанский фонд поддержки детей, больных диабетом, написал президенту
В Рязанской области с каждым днем все чаще горит мусор
Жительница Рязани сообщила о вопиющем поведении водителя маршрутки
Рязанский троллейбус митингом не поддержат
Выезд на Михайловское шоссе в Рязани перекрыли еще минимум на 4 дня
Появилось видео смертельной утренней аварии на улице Спортивной
Школьники, издевавшиеся в Новомичуринске над бабушкой, извинились и пообещали выносить мусор
Лаборатория «Роскачества» искала фальсификат в Рязани
Причины скользкости моста через Оку проверяют эксперты
Посреди бела дня мужчина с ножом попытался изнасиловать рязанку
Профессор РГУ Ольга Воронова разочарована содержанием граффити с Есениным
За жестокое убийство рязанца отправили в колонию особого режима
В выходные в Рязанской области будет нехолодно и сухо
Свой день рождения «Зеленый сад» отметит подарками покупателям квартир в ЖК «Еврокласс»
Уличный художник закончил масштабное граффити с Сергеем Есениным
За козла ответят: рязанский кинотеатр размещал оскорбительную рекламу
Оскорбленный условиями содержания осужденный устроил дебош в рязанской колонии
Рязанец навестил бывшую девушку, а затем угнал ее автомобиль
Подробности страшного ДТП на Спортивной: погиб пассажир ВАЗ-2107
Под Рязанью женщина на иномарке врезалась в бензовоз
Рязанцам объяснили, что делать, если терминал в транспорте не принимает оплату
В рязанской глубинке вернули былую красоту 150-летнему особняку