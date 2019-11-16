Главу администрации Рязани спросили, зачем перенесут памятник Ленину
– Мы ведь знаем, что памятник Ленину вы перенесете в поселок Приокский, он будет стоять напротив этого дворца культуры. Зачем? – спросили главу администрации Рязани Елену Сорокину на встрече с жителями Московского района, которая прошла утром 16 ноября в ДК «Приокский» на улице Октябрьской.
– У нас не было таких планов, – удивилась сити-менеджер.
Видимо, за решение администрации жителями было принято высказанное одним из экспертов предположение, что памятник Молодцову, стоящий на пересечении улиц Октябрьской и Маркса, можно было бы передвинуть, а на его место установить монумент Ленина.
Встречи руководства Рязани с жителями проводятся для сбора мнений о будущем города – это нужно, чтобы составить стратегический план развития.
ИСТОЧНИК KP.RU