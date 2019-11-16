Главу администрации Рязани спросили, зачем перенесут памятник Ленину

СЕГОДНЯ 14:09 2019-11-16T16:23:26+03:00

Встреча жителей Московского района с сити-менеджером прошла в ДК «Приокский» на улице Октябрьской

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– Мы ведь знаем, что памятник Ленину вы перенесете в поселок Приокский, он будет стоять напротив этого дворца культуры. Зачем? – спросили главу администрации Рязани Елену Сорокину на встрече с жителями Московского района, которая прошла утром 16 ноября в ДК «Приокский» на улице Октябрьской.

– У нас не было таких планов, – удивилась сити-менеджер.

Видимо, за решение администрации жителями было принято высказанное одним из экспертов предположение, что памятник Молодцову, стоящий на пересечении улиц Октябрьской и Маркса, можно было бы передвинуть, а на его место установить монумент Ленина.

Встречи руководства Рязани с жителями проводятся для сбора мнений о будущем города – это нужно, чтобы составить стратегический план развития.

ИСТОЧНИК KP.RU