2019-11-16T12:51:23+03:00
Звезды

В Рязани проходит фестиваль «Свидания на Театральной»

В течение 10 дней свои спектакли о любви представят театры со всей России и из Германии
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Фото Рязанского театра драмы: сцена из фестивального спектакляФото Рязанского театра драмы: сцена из фестивального спектакля
Изменить размер текста:

До 24 ноября в Рязани проходит фестиваль «Свидания на Театральной», открывшийся 15 ноября спектаклем Рязанского театра драмы «Валентин и Валентина». Творческий форум проходит в нашем городе в четвертый раз. К участию в программе допускаются постановки, рассказывающие о любви. В нынешнем году в Рязань приехали театры из Москвы и Санкт-Петербурга, Уфы, Владикавказа и других городов России, а также из германского Мюнстера.

Директор Рязанского театра драмы Семен Гречко пожелал всем собравшимся не только посмотреть как можно больше спектаклей, но и послушать лекций театральных деятелей, а заместитель регионального министра культуры Валерия Масловская подчеркнула, что рассказы со сцены о любви стали для Рязани уже доброй традицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При падении беспилотника под Рязанью никто не пострадал
Ветер в Рязанской области продолжит дуть с юго-запада
Главу администрации Рязани спросили, зачем перенесут памятник Ленину
Для рязанских властей организовали экскурсию по дорогам в школы
Рязанский фонд поддержки детей, больных диабетом, написал президенту
В Рязанской области с каждым днем все чаще горит мусор
Жительница Рязани сообщила о вопиющем поведении водителя маршрутки
Рязанский троллейбус митингом не поддержат
Выезд на Михайловское шоссе в Рязани перекрыли еще минимум на 4 дня
Появилось видео смертельной утренней аварии на улице Спортивной
Школьники, издевавшиеся в Новомичуринске над бабушкой, извинились и пообещали выносить мусор
Лаборатория «Роскачества» искала фальсификат в Рязани
Причины скользкости моста через Оку проверяют эксперты
Посреди бела дня мужчина с ножом попытался изнасиловать рязанку
Профессор РГУ Ольга Воронова разочарована содержанием граффити с Есениным
За жестокое убийство рязанца отправили в колонию особого режима
В выходные в Рязанской области будет нехолодно и сухо
Свой день рождения «Зеленый сад» отметит подарками покупателям квартир в ЖК «Еврокласс»
Уличный художник закончил масштабное граффити с Сергеем Есениным
За козла ответят: рязанский кинотеатр размещал оскорбительную рекламу
Оскорбленный условиями содержания осужденный устроил дебош в рязанской колонии
Рязанец навестил бывшую девушку, а затем угнал ее автомобиль
Подробности страшного ДТП на Спортивной: погиб пассажир ВАЗ-2107
Под Рязанью женщина на иномарке врезалась в бензовоз
Рязанцам объяснили, что делать, если терминал в транспорте не принимает оплату
В рязанской глубинке вернули былую красоту 150-летнему особняку