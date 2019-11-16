В Рязани проходит фестиваль «Свидания на Театральной»
До 24 ноября в Рязани проходит фестиваль «Свидания на Театральной», открывшийся 15 ноября спектаклем Рязанского театра драмы «Валентин и Валентина». Творческий форум проходит в нашем городе в четвертый раз. К участию в программе допускаются постановки, рассказывающие о любви. В нынешнем году в Рязань приехали театры из Москвы и Санкт-Петербурга, Уфы, Владикавказа и других городов России, а также из германского Мюнстера.
Директор Рязанского театра драмы Семен Гречко пожелал всем собравшимся не только посмотреть как можно больше спектаклей, но и послушать лекций театральных деятелей, а заместитель регионального министра культуры Валерия Масловская подчеркнула, что рассказы со сцены о любви стали для Рязани уже доброй традицией.
ИСТОЧНИК KP.RU