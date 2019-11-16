СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-16T12:51:23+03:00

В течение 10 дней свои спектакли о любви представят театры со всей России и из Германии

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До 24 ноября в Рязани проходит фестиваль «Свидания на Театральной», открывшийся 15 ноября спектаклем Рязанского театра драмы «Валентин и Валентина». Творческий форум проходит в нашем городе в четвертый раз. К участию в программе допускаются постановки, рассказывающие о любви. В нынешнем году в Рязань приехали театры из Москвы и Санкт-Петербурга, Уфы, Владикавказа и других городов России, а также из германского Мюнстера.

Директор Рязанского театра драмы Семен Гречко пожелал всем собравшимся не только посмотреть как можно больше спектаклей, но и послушать лекций театральных деятелей, а заместитель регионального министра культуры Валерия Масловская подчеркнула, что рассказы со сцены о любви стали для Рязани уже доброй традицией.

ИСТОЧНИК KP.RU