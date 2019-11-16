Для рязанских властей организовали экскурсию по дорогам в школы

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-16T11:30:31+03:00

Общественные активисты показали в разных микрорайонах места, где дети, идущие на учебу, сталкиваются с опасностями

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Целую делегацию из администрации Рязани общественные активисты провели 15 ноября по самым опасным дорогам, которые преодолевают идущие в школы дети. Рейтинг 10 самых неприятных для учеников маршрутов был составлен по итогам общественного обсуждения в интернете еще в начале ноября.

В Московском районе чиновникам и сотрудникам ГИБДД показали тропинку из микрорайона Семчино, в котором (несмотря на несколько тысяч человек населения) до сих пор нет школы, в микрорайон Недостоево. Там нет ни освещения, ни асфальта. Альтернативный путь занимает 3 километра или проезд на общественном транспорте с пересадкой.

В Октябрьском районе был продемонстрирован путь с улицы Боголюбова к школам №31 и №50 в Дашково-Песочне – мимо свалок, гаражей и заброшенных домов, а также дорогу к новой школе №75, которая до сих пор не освещена.

Убедившись на месте в необходимости принятия мер, руководство городской администрации обещало принять меры в каждой конкретной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU