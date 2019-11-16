2019-11-16T10:50:01+03:00
Общество

Рязанский фонд поддержки детей, больных диабетом, написал президенту

Владимира Путина попросили предусмотреть присвоение инвалидности с ранних лет
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Экспресс-измерение уровня глюкзозы в крови больным диабетам иногда нужно по нескольку раз в деньЭкспресс-измерение уровня глюкзозы в крови больным диабетам иногда нужно по нескольку раз в день
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В интернете появился текст обращения к президенту России рязанского регионального фонда поддержки инвалидов с детства. Главу государства просят рассмотреть вопрос о признании инвалидами детства всех, заболевших тяжелым диабетом I типа в раннем возрасте.

Ситуацию, когда больные в 18 лет вступают во взрослую жизнь, по несколько раз в день измеряя показатели сахара в крови и делая себе инъекции лекарственных препаратов, но не имеют признания своей нетрудоспособности, в фонде называют «намеренным геноцидом собственного населения государством». Таким детям просят назначать инвалидность еще до того, как у них начнет развиваться слепота или почечная недостаточность.

Несмотря на то, что для выполнения пожелания организации нужно изменение законодательства, а это может сделать только Федеральное собрание РФ, обращение из Рязани все-таки было направлено президенту Владимиру Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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