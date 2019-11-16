В Рязанской области с каждым днем все чаще горит мусор

СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-16T10:02:50+03:00

Сотрудникам противопожарной службы приходится выезжать на тушение до 3 раз в сутки

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Согласно ежедневным отчетам противопожарной службы управления МЧС по Рязанской области, 13 ноября на тушение мусора блригалам пришлось выезжать 1 раз за сутки, 14 ноября – 2 раза, а 15 ноября (по состоянию на 6 часов утра 16 ноября) – 3 раза.

Тем временем в интернете рязанцы обсуждают костер, разожженный неизвестными в полях за Дашково-Песочней: там сгорели старые дверные рамы и строительный мусор. Люди подозревают, что сваленные отходы были подожжены грузчиками, чтобы не вывозить их официально и расходовать средства на утилизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU