В Рязанской области с каждым днем все чаще горит мусор
Сотрудникам противопожарной службы приходится выезжать на тушение до 3 раз в сутки
Стоп-кадр видео, на котором запечатлено тушение огня в мусорном контейнере
Изменить размер текста:
Согласно ежедневным отчетам противопожарной службы управления МЧС по Рязанской области, 13 ноября на тушение мусора блригалам пришлось выезжать 1 раз за сутки, 14 ноября – 2 раза, а 15 ноября (по состоянию на 6 часов утра 16 ноября) – 3 раза.
Тем временем в интернете рязанцы обсуждают костер, разожженный неизвестными в полях за Дашково-Песочней: там сгорели старые дверные рамы и строительный мусор. Люди подозревают, что сваленные отходы были подожжены грузчиками, чтобы не вывозить их официально и расходовать средства на утилизацию.
ИСТОЧНИК KP.RU