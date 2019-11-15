За жестокое убийство рязанца отправили в колонию особого режима

15 Нояб. 16:00 2019-11-15T16:02:15+03:00

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Скопинский суд вынес приговор 37-летнему жителю села Ильинка – он признан виновным в убийстве.

Днем 6 февраля этого года ранее не раз судимый мужчина выпивал в компании в собственном доме. Из-за ерунды поссорившись с 24-летним гостем, он жестоко избил парня – тот не мог даже двигаться. Хозяин же вытащил молодого мужчину на улицу и оставил там. В мороз. Парень умер от переохлаждения.

Местные следователи смогли доказать его хозяина дома, собрав сведения, полностью подтверждающие умышленное причинение смерти, сообщает пресс-служба рязанского управления Следкома.

Обвиняемый ходатайствовал о том, чтобы дело рассматривали присяжные. Те признали его виновным, а позже свое решение вынес уже районный суд: 11 лет в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Кстати, колоний особого режима в стране всего несколько. Они предназначены для самых жестоких преступников и отличаются суровостью условий для них.

ИСТОЧНИК KP.RU