Уровень загрязнения атмосферы в Рязани оценили как повышенный

14 Нояб. 15:25 2019-11-14T15:29:14+03:00

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Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды оценил уровень загрязнения атмосферы в Рязани как повышенный. В октябре на четырех стационарных постах отобрали и проанализировали 2865 проб воздуха. Наибольшее превышение предельно-допустимых концентраций, в 2,1 раза, выявили по сероуглероду.

- Кроме этого наблюдались превышения ПДКм.р. по взвешенным веществам, диоксиду азота, формальдегиду, - отметили в филиале Росгидромета.

Тем не менее, аварийного, высокого и экстремально высокого загрязнения специалисты не обнаружили.

Отметим, что в Песочне у метеорологов поста нет, а именно жители этого микрорайона чаще всего бьют тревогу по поводу химических запахов. Например, утром 13 ноября, по словам активистов, дежурно-диспетчерская служба города даже отказалась отправлять туда передвижную лабораторию, сославшись на «штатно-организационные мероприятия». В таких случаях управление по делам ГОЧС может договариваться с областным минприроды, чтобы воспользоваться их техникой, но туда запрос не поступал.

ИСТОЧНИК KP.RU