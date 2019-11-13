По Новогодней столице 2020 года передвигается мужчина на велосипеде в трусах

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-13T10:40:08+03:00

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Утром в среду, 13 ноября, рязанцы стали очевидцами нетипичного зрелища – при температуре близкой к нулю по проезду Яблочкова невозмутимо ехал мужчина на велосипеде, причем из одежды на нем были только трусы!

Фотографию велосипедиста выложили очевидцы в группе «Типичная Рязань» в социальной сети «ВКонтакте». Пост посмотрело несколько тысяч человек.

Автор снимка остроумно привязал появление закаленного велосипедиста к тому, что Рязань вскоре станет Новогодней столицей России. А вот другие комментаторы фотографии подметили, что «спортсмен» именно так – с голым торсом и голыми ногами – уже много лет передвигается по городу, невзирая на превратности погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU