2019-11-11T18:52:03+03:00
Политика

Директором рязанского Фонда защиты прав дольщиков стала Наталья Рубина

Она возглавляла санаторий «Сосновый бор», когда его имущество передавалось в областную собственность
Антон КОНОВАЛОВ
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Наталья Рубина назначена директором Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Рязанской области. При этом региональное министерство строительного комплекса как учредитель до сих пор соответствующий приказ не опубликовало.

Если верить данным, опубликованным в открытых базах данных, Рубина вступила в новую должность с октября. Ранее, с марта 2018-го, она возглавляла ООО «Санаторий «Сосновый бор». Напомним, в мае того же года состоялась передача имущества здравницы в областную собственность.

Унитарные НКО, аналогичные учрежденному в сентябре 2019-го фонду, действуют по всей России. Организации, заключающие с гражданами договоры долевого строительства, платят туда определенный процент от его цены. Эти взносы исключают финансовые риски для дольщиков и обеспечивает защиту их законных интересов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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