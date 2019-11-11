Проект бюджета Рязани на 2020 год внесли в гордуму

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-11T16:04:44+03:00

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Бюджет Рязани на 2020 год (а также плановый период 2021-2022 годов) сверстан и передан на рассмотрение депутатам. Сумма расходов почти на 1 млрд. рублей больше, чем годом ранее, а именно 10,2 млрд. Это при дефиците 430 млн. рублей.

72,5% денег направят на соцсферу. По информации admrzn.ru, почти 1 млрд. рублей потратят на городское хозяйство, причем основными статьями расходов здесь станут благоустройство (716,8 млн.), дороги (105,1 млн.) и ЖКХ (84,5 млн.). Почти все средства (98,7%) заложены в программы – 15 муниципальных и 3 ведомственные.

- Уверена, что депутатский корпус активно, с учетом мнения всех жителей, внимательно рассмотрит данный проект бюджета, - цитирует председателя гордумы Юлию Рокотянскую rgdrzn.ru.

Окончательно финансовый документ планируют принять в середине декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU