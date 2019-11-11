2019-11-11T15:25:57+03:00
Происшествия

Пьяный водитель из рязанской глубинки влетел в полицейскую машину

Выяснилось, что права садиться за руль он не имел не только из-за своего состояния
Антон КОНОВАЛОВ
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В Старожиловском районе случилось ДТП с участием участкового. Как утверждают в пресс-службе областного УМВД, он был трезв, находился при исполнении и не нарушал ПДД.

Виновником считают водителя ВАЗ-2110, у которого, напротив, «установлены признаки алкогольного опьянения». Официально сообщается, что 33-летний местный житель на дороге Акулово-Старожилово-Пронск выехал на встречную полосу и влетел в полицейскую машину.

Кроме того, оказалось, что мужчина, неоднократно нарушавший ПДД, не имеет водительских прав. И он, и участковый в результате столкновения госпитализированы с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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