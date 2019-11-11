Пьяный водитель из рязанской глубинки влетел в полицейскую машину
В Старожиловском районе случилось ДТП с участием участкового. Как утверждают в пресс-службе областного УМВД, он был трезв, находился при исполнении и не нарушал ПДД.
Виновником считают водителя ВАЗ-2110, у которого, напротив, «установлены признаки алкогольного опьянения». Официально сообщается, что 33-летний местный житель на дороге Акулово-Старожилово-Пронск выехал на встречную полосу и влетел в полицейскую машину.
Кроме того, оказалось, что мужчина, неоднократно нарушавший ПДД, не имеет водительских прав. И он, и участковый в результате столкновения госпитализированы с травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU