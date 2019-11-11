2019-11-11T14:38:59+03:00
Происшествия

Менее чем за сутки в Рязани два человека погибли, выпав из окна

Один из случаев произошел на Московском шоссе, другой – на улице Пирогова
Антон КОНОВАЛОВ
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Менее чем за сутки в Рязани два человека погибли, выпав из окна. Эти факты «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области

Поздним вечером воскресенья, 10 ноября, на Московском шоссе в результате падения с шестого этажа жилого дома скончалась молодая женщина. А около полудня понедельника, 11 ноября, на улице Пирогова аналогичным образом смертельные травмы получил пожилой мужчина, который жил на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Были ли это несчастные случаи, следователи выяснят в ходе проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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