2019-11-11T09:17:59+03:00
Общество

Рязанский минтранс обязали обезопасить пять мостов

На их ограждениях отсутствуют световозвращатели
Антон КОНОВАЛОВ
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Региональный минтранс и подведомственную ему «Дирекцию дорог Рязанской области» обязали в 2020 году обезопасить пять мостов. Все они расположены в Старожиловском районе, иски в суд направил местный прокурор.

В ходе проверки выяснилось, что требованиям ГОСТ не отвечают сооружения в селе Вороново, деревне Соха (оба – на дороге «Акулово-Старожилово-Пронск»), селах Гребнево, Гулынки и Суйск (все три – на дороге «Рязань-Ряжск…»). Это выразилось в отсутствии световозвращателей на ограждениях.

На устранение нарушений властям дали полгода. Очевидно, что это не самое дорогостоящее мероприятие. Однако государственные ответчики все равно подали апелляционные жалобы, которые Рязанский облсуд оставил без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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