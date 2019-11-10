2019-11-10T14:08:46+03:00
Происшествия

В рязанской деревне дочь зарезала отца

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
Роман ДОРОФЕЕВ
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В субботу, 9 ноября, в деревне Ровное Рязанского района произошло убийство, сообщает Следственный комитет РФ по Рязанской области.

Молодая девушка (в ноябре ей исполнится 22 года) в ходе конфликта с отцом взяла нож и ударила им мужчину. Рана оказалась смертельной, отец (мужчина 1963 года рождения) скончался. Известно, что поссорились родственники из-за упрека в адрес дочери, что та никак не создаст семью.

Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая задержана, в понедельник суд изберет для нее меру пресечения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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