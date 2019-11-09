2019-11-09T15:15:42+03:00
Общество

В воскресенье в Рязанской области вновь потеплеет

Днем до +11, облачно с прояснениями, осадков не ожидается
Антон КОНОВАЛОВ
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10 ноября в Рязанской области вновь потеплеет. Согласно прогнозу центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода будет облачная с прояснениями. Небольшой дождь пройдет местами в темное время суток, а в светлое преимущественно обойдется без осадков.

Температура после ночных -1…+4 градусов днем ощутимо повысится и составит +6…+11 градусов. Это, конечно, гораздо выше климатической нормы, но до рекорда далеко, так как в 2010-м в Рязани воздух в этот день прогрелся аж до +15. Ночью и утром воскресенья местами туман.

Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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