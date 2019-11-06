Объект культурного наследия в центре Рязани продадут

СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-06T17:24:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Рязанской области опубликовало программу приватизации государственного имущества на 2020-2022 годы. В нее вошло единственное здание - на улице Лево-Лыбедской, 36 (возле цирка), где располагалось министерство образования и молодежной политики.

В октябре 2018 этот дом признан объектом культурного наследия и включен в перечень как «Общество попечения о бедных детях г. Рязани». Это значит, что новый собственник, если такой найдется, не сможет снести здание и будет обязан обеспечивать его сохранность, не изменяя облика.

Интересно также, что областные власти решили продать АО «Рязанская пчела», все имеющиеся 1,16% акций АО «Газпром газораспределение Рязанская область» и 16,1% акций ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

ИСТОЧНИК KP.RU