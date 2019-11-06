2019-11-06T16:02:17+03:00
Авто

Мост в Рязанской области открыли, а через несколько часов закрыли снова

Проезду мешает разбушевавшийся ветер
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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Поздним вечером во вторник, 5 ноября, в Спасском районе открыли движение по мосту около села Фатьяновка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. Напомним, проезд по наплавному мосту через Оку перекрыли еще в минувшее воскресенье.

И вот днем в среду, 6 числа, в ведомстве сообщили, что движение снова закрыто – по техническим причинам.

Как стало известно «Комсомолке», причина в непогоде: разбушевавшийся ветер опасен для передвижения по понтонному мосту.

Кстати, по прогнозу синоптиков ветер в ближайшие сутки стихнет, но ненамного – до 8-13 м/с против нынешних 12-17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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