2019-11-05T08:46:19+03:00
Общество

Под Рязанью обнаружили артефакты возрастом 600-800 лет

На территории, где сделаны находки, в Средневековье располагалось поселение
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/npcraeФото: vk.com/npcrae
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На территории к югу от Рязани, в Средневековье входившей во владения Духова монастыря, обнаружены предметы XIV-XVI веков. Это железный нож и черепки с волнистым орнаментом.

- На фото представлены стенки глиняных сосудов возрастом 600-800 лет. Эти находки были сделаны на месте, где в эпоху Средневековья располагалось поселение, - сообщили в научно-производственном центре «Рязанская археологическая экспедиция», который проводит историко-культурную экспертизу.

Земельные участки, где работают специалисты, в дальнейшем планируется отдать под строительство. Найденные артефакты направлены в лабораторию для дальнейшей обработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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