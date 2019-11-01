Пока родители и полиция искали 13-летнего рязанского мальчика, тот играл в бильярд

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-01T14:07:52+03:00

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В четверг, 31 октября, в полицию райцентра Сараи (Рязанская область) поступил звонок от мужчины, который сообщил о пропаже своего 13-летнего сына. Мужчина звонил из другого города, где находился на заработках.

О том, что ребенка нет дома, ему сообщила взволнованная жена – сама в полицию женщина обращаться испугалась. Полицейские выехали на поиски. К счастью, ребенок вскоре нашелся. Мальчик сказал, что играл в спортивном баре в бильярд.

Так как объявился несовершеннолетний уже после начала комендантского часа, в отношении его мамы будет составлено акт по статье 5.35 КоАП РФ «Несоблюдение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» - сообщает издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU