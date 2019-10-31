2019-10-31T09:44:29+03:00
Недвижимость

Кабмин утвердил предел роста платы за коммуналку для Рязанской области

Региональный индекс составил 3,6%. Это ниже, чем в большинстве регионов
Сергей ЛАЗУТИН
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Распоряжением от 29 октября Правительство России утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги. Для Рязанской области определили значение, равное 3,6%.

Оно ниже, чем для большинства регионов. Меньшие же значения установлены лишь для Пермского края (3%), Мурманской области (3%) и Ненецкого АО (2,4%).

Исходя из формулировки, индекс определяет «максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по соответствующему региону». То есть это, по всей видимости, не конкретный, а статистический ограничитель, причем в случае Рязанской области для отдельных муниципальных образований разрешено отклонение до 2%.

Как ограничат рост тарифов в конкретном субъекте, зависит уже от местного руководства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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