Кабмин утвердил предел роста платы за коммуналку для Рязанской области
Распоряжением от 29 октября Правительство России утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги. Для Рязанской области определили значение, равное 3,6%.
Оно ниже, чем для большинства регионов. Меньшие же значения установлены лишь для Пермского края (3%), Мурманской области (3%) и Ненецкого АО (2,4%).
Исходя из формулировки, индекс определяет «максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по соответствующему региону». То есть это, по всей видимости, не конкретный, а статистический ограничитель, причем в случае Рязанской области для отдельных муниципальных образований разрешено отклонение до 2%.
Как ограничат рост тарифов в конкретном субъекте, зависит уже от местного руководства.
ИСТОЧНИК KP.RU