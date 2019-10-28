Тело пропавшей в Касимове женщины подняли из Оки
16 октября поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал информацию о поиске 73-летней жительницы Касимова. Днем ранее женщина ушла из дома и бесследно исчезла. Сообщалось, что она нуждалась в медицинской помощи.
27 октября, в воскресенье, тело пропавшей было поднято из реки Оки дежурной сменой поисково-спасательной службы на воде Касимовского района.
По факту обнаружения тела Касимовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. Вместе с тем следователи отмечают, что явных следов смерти криминального характера на теле не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU
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