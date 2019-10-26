2019-10-26T14:24:44+03:00
Общество

До 11 ноября изменят расписание поездов между Москвой и Рязанской областью

Это вызвано плановым ремонтом и развитием инфраструктуры
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба РЖД.Фото: Пресс-служба РЖД.
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До 11 ноября включительно изменится расписание пригородных поездов на шести направлениях Московской железной дороги. Это необходимо для планового ремонта и развития железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба РЖД.

– Работы проводятся для увеличения пропускной и провозной способностей, – говорится в сообщении.

На Казанском направлении график движения изменят у составов, курсирующих между столицей и станциями Голутвин, Шиферная и Рязань-1.

Железнодорожники просят заранее узнавать об изменениях в расписании. Помимо вокзалов и остановок, сделать это можно на официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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