2019-10-24T20:00:23+03:00
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В Рязани появятся скамейки внутри 5-метровых новогодних шаров

А в Рязанском районе к новогодним праздникам появится резиденция нового сказочного персонажа – Косопуза
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Скамейки поставят внутрь светящихся шаров, как в других крупных городахСкамейки поставят внутрь светящихся шаров, как в других крупных городахФото: Владимир ФРОЛОВ
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В Рязани, которая станет российской «Новогодней столицей 2020», вскоре появятся светящиеся 5-метровые шары со скамейками внутри. Об этом сообщила начальник управления культуры города Евгения Власова на совещании по подготовке к встрече туристов со всей страны. Шары, аналоги которых знакомы всем, кто бывал в других крупных городах России и зарубежья, привозит в Рязань фирма-спонсор. Их планируется разместить на трех центральных площадях Рязани.

Кроме того, в селе Поляны под Рязанью будет оборудована резиденция нового сказочного персонажа – Косопуза, который будет символизировать рязанский юмор. В эту резиденцию, где будут подготовлены различные развлечения, также планируется привозить иногородних гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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