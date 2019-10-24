В Рязани появятся скамейки внутри 5-метровых новогодних шаров

СЕГОДНЯ 20:00 2019-10-24T20:00:23+03:00

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В Рязани, которая станет российской «Новогодней столицей 2020», вскоре появятся светящиеся 5-метровые шары со скамейками внутри. Об этом сообщила начальник управления культуры города Евгения Власова на совещании по подготовке к встрече туристов со всей страны. Шары, аналоги которых знакомы всем, кто бывал в других крупных городах России и зарубежья, привозит в Рязань фирма-спонсор. Их планируется разместить на трех центральных площадях Рязани.

Кроме того, в селе Поляны под Рязанью будет оборудована резиденция нового сказочного персонажа – Косопуза, который будет символизировать рязанский юмор. В эту резиденцию, где будут подготовлены различные развлечения, также планируется привозить иногородних гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU