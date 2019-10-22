Любимов: Три ЦРБ в Рязанской области в неудовлетворительном состоянии
22 октября в Старожиловскую районную больницу с незапланированным визитом приехал губернатор Николай Любимов. Накануне жалобы на состояние медучреждения поступили на его аккаунты в социальных сетях.
Любимов заметил, что здание действительно нужно приводить в порядок, причем об этом было известно еще в июне, когда он открывал в рйцентре ФАП.
- Мы нашли дополнительные средства, и уже в 2019 году начался ремонт. Мне надо было посмотреть, как он здесь проходит. Есть отставание от графика на три недели, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
По его словам, подрядчик после серьезного разговора пообещал ускориться. Сам же Любимов заверил, что деньги на продолжение ремонта (сейчас детская поликлиника, потом взрослая) в 2020 году власти тоже найдут, причем не только для Старожилова, - в неудовлетворительном состоянии в области находятся три ЦРБ.
- Мы обязательно решим эти вопросы, будем выделять средства на ремонт, - заявил Любимов.
Фото: ryazangov.ru
Фото: ryazangov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU