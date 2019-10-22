Любимов: Три ЦРБ в Рязанской области в неудовлетворительном состоянии

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-22T17:44:59+03:00

Губернатор пообещал, что деньги на их ремонт будут выделяться. Один из таких объектов он посетил в Старожилове

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22 октября в Старожиловскую районную больницу с незапланированным визитом приехал губернатор Николай Любимов. Накануне жалобы на состояние медучреждения поступили на его аккаунты в социальных сетях.

Любимов заметил, что здание действительно нужно приводить в порядок, причем об этом было известно еще в июне, когда он открывал в рйцентре ФАП.

- Мы нашли дополнительные средства, и уже в 2019 году начался ремонт. Мне надо было посмотреть, как он здесь проходит. Есть отставание от графика на три недели, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

По его словам, подрядчик после серьезного разговора пообещал ускориться. Сам же Любимов заверил, что деньги на продолжение ремонта (сейчас детская поликлиника, потом взрослая) в 2020 году власти тоже найдут, причем не только для Старожилова, - в неудовлетворительном состоянии в области находятся три ЦРБ.

- Мы обязательно решим эти вопросы, будем выделять средства на ремонт, - заявил Любимов.

Фото: ryazangov.ru

Фото: ryazangov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU