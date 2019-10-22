В Рязанской области решили, как нужно обращаться с бездомным животными

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-22T16:21:25+03:00

Их будут отлавливать, стерилизовать и, если они не опасны, отпускать. А умерщвлять - только для облегчения страданий

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В Рязанской области разработан порядок обращения с животными без владельцев. Он пока не утвержден, но опубликован правительством региона в разделе «Проекты документов».

Порядок разработали во исполнение ФЗ «Об ответственном обращении с животными…». Согласно ему, бродячих четвероногих следует отлавливать, вакцинировать, стерилизовать и возвращать в прежние места обитания.

Звероловы, с которыми заключаются муниципальные контракты, работают по заявкам (подаются через местные администрации) и должны соблюдать определенные требования. Так, при отлове (процесс должен быть снят на видео) и транспортировке нельзя допускать причинения вреда животным.

В приюте проводится первичный осмотр, стерилизация, маркировка и вакцинация. Тех особей, которые проявляют немотивированную агрессию, на улицу не возвращают. Умерщвление же допускается только ради облегчения страданий животного, если доказано наличие у него неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы.

Информацию об отловленном животном приют обязан размещать на своей интернет-странице с приложением фотографии, регистрационного номера и описанием индивидуальных характеристик.

Кроме того, в документе сказано, что уже стерилизованные животные с метками отлову не подлежат.

ИСТОЧНИК KP.RU